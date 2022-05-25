Музыкальные лейблы и видеосервисы заявили о сложностях при оплате контента за рубли

Музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры предупредили российские власти о рисках расчетов с правообладателями контента за рубли. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) в администрацию президента России.

В письме музыкальные лейблы предупредили, что в случае открытия специального рублевого счета для расчетов с иностранными правообладателями не смогут выплачивать средства артистам и работникам из России. Онлайн-кинотеатры же заявили, что механизм расчета может оставить их без зарубежного контента.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что для списания денег со спецсчета правообладатель должен получить разрешение у правительственной комиссии. Однако пока непонятен механизм проведения данной процедуры. Из-за этого возрастает риск расторжения договоров, когда лицензиатов из России могут лишить прав на зарубежный контент.

Аналитики указали, что новая инициатива необходима для удержания средств внутри страны на фоне возможного роста пиратства и увеличения числа штрафов для российских компаний. Кроме того, можно уменьшить риски ухода из России крупных правообладателей. Для этого можно убрать из проекта инициативы упоминание связи с недружественными странами.

26 апреля РИА «Новости» со ссылкой на исследование Rambler&Co сообщили, что почти четверть россиян с уходом западных видеостримингов прекратила оплачивать свои подписки. Отмечается, что к подпискам на музыку привыкли 38% соотечественников. При этом 39% из российских пользователей всегда были владельцами профилей на стриминговых сервисах РФ. 23% респондентов перешли на российские платформы после ухода зарубежных компаний.