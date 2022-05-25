Медведев заявил, что России объявили не только экономическую, но и научную блокаду

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ была объявлена не только экономическая, но и научная блокада. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, страну ограничили в доступе к технологиям и в контактах с учеными.

«Наша страна находится под сильнейшим санкционным давлением. Нам объявили блокаду и экономическую, и, к сожалению, даже научную...», — подчеркнул Медведев во время заседания президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

Как обратил внимание заместитель председателя Совбеза, подобные ограничения в отношении научной отрасли могут проявляться менее открыто, но они существуют.

Ранее Медведев допустил, что санкции против России могут действовать десятилетиями. По его словам, это никак не связано даже со специальной военной операцией.

Кроме того, Медведев предрек продовольственный и энергетический кризисы из-за антироссийских санкций.