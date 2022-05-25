Украина призвала крупнейших производителей объединиться в «зерновой ОПЕК» без России

Министерство аграрной политики Украины призвало крупнейших мировых поставщиков зерна объединиться в «зерновой ОПЕК» ради защиты их интересов без участия России. Об этом пишет «Коммерсант».

В Минагрополитики Украины сообщили о переговорах о создании «ОПЕК для зерновых», где будут ключевые поставщики зерновых культур: Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина. При этом данная мера необходима для защиты собственных интересов на мировом рынке. Россию же в этот список включать не собираются.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что текущее предложение Украины является политическим шагом и не имеет смысла, так как цены на зерно и так находятся на высоком уровне. Однако текущая геополитическая обстановка позволит легко создать объединение стран, на которые будет приходиться около 70% мирового экспорта зерновых.

Кроме того, в случае политического демпинга и вытеснения России с ключевых рынков экспорта, средств защиты у страны будет немного. Речь идет о том, что России будет сложно оспорить действия зернового альянса в ВТО, так как у организации нет четкой позиции по подобным альянсам.

Ранее в среду глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что необходимо как можно скорее создать гуманитарный «зеленый коридор» для беспрепятственного экспорта продовольствия из России и с Украины. Глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами для предотвращения всемирного голода.