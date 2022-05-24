Путин: развитие инфраструктуры – один из основных драйверов российской экономики

Строительство и обновление дорог, морской, речной инфраструктуры нужно увеличивать с каждым годом.

Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию транспортного комплекса.

Президент отметил, что желание ряда стран закрыться от России показало, насколько важно развивать и расширять транспортные потоки.

При этом Путин отметил, что при реализации проектов в этой сфере нужно избавиться от любой волокиты и строго контролировать сроки строительства.

«Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, да, собственно говоря, любой экономики. На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчётом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для граждан.

В ближайшие годы нам нужно форсировать это направление работы. Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на развитие транспортной инфраструктуры, сформировали программу инфраструктурных бюджетных кредитов», - цитирует Путина Общественное телевидение России.