Ставки по льготным кредитам для промышленности в Москве снизят до 9%

Процент по льготным займам для промышленности и строительства в Москве снизят до 9%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы мэра правительства Москвы.

«Правительство Москвы снизит ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11% до 9%, для предприятий строительной отрасли — с 12% до 9%», — указано в постановлении столичного правительства, которое подписал мэр Сергей Собянин.

Согласно документу, ставки снизят и для новых заемщиков, и для тех, кому ранее уже одобрили заявку на кредит.

Программу выдачи льготных кредитов запустили в марте 2022 в качестве антикризисной меры. Оператором программы назначили Фонд поддержки промышленности и предпринимательства Москвы. На субсидирование ставок выделили 20 млрд руб. К 24 мая фонд одобрил заявки на общую сумму около 108 млрд руб.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки до 30 и 15 млн руб. соответственно.