Посол РФ в Лондоне Келин: экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда и британские политики только сейчас начали переключать на нее внимание с темы Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«С экономикой хуже некуда», — сказал он и отметил, что на это повлияло множество факторов, в том числе brexit и пандемия коронавируса.

По его словам, правительство Британии принимает попытки что-то делать, но политики в стране занимаются только украинским кризисом.

«На остальное только-только сейчас (предпринимаются – прим. ред.) какие-то попытки, когда премьер-министр начал несколько переключать свое внимание на экономику. Критики раздается много, путей выхода пока не видно», — подчеркнул дипломат.

По мнению Келина, экономическая ситуация в Великобритании на данный момент «самая плохая» среди стран «большой семерки».

Он добавил, что страна также отстает по уровню своего ожидаемого развития и в Еврозоне.

Ранее сообщалось, что количество граждан Великобритании, которые живут в нищете, в следующем году может достичь 1 млн человек. Это следует из прогноза Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

По данным NIESR, если британское правительство в срочном порядке не примет меры для преодоления кризиса и рецессии, инфляция к концу 2022 года может вырасти до рекордных за 40 лет 14,4%, падение экономики составит 5%, а число нищих в стране в 2023 году вырастет еще на 250 тыс.