Выпуск стали в мире сократился в апреле на 5%

Производство стали в мире в апреле 2022 года уменьшилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).

Уточняется, что выпуск этого сплава железа с углеродом снизился до 162,7 млн тонн среди производителей в 64 странах мира, которые направляли данные в ассоциацию.

Отмечается, что Россия в апреле нарастила производство стали на 0,6% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн.

Вместе Россия, Украина и страны СНГ сократили производство на 18,4%. Самое большое сокращение выпуска стали у Ирана. Страна уменьшила производство на 20,7%.

В середине апреля сообщалось, что в НИТУ «МИСиС» разработали новую огнестойкую марку стали, которая увеличивает запас времени для эвакуации во время пожара.

Однако, эксперты разошлись во мнениях относительно разработки ученых МИСиС. Например, независимый эксперт по металлургии Леонид Хазанов считает, что принципиальной разницы между использованием новой марки стали и уже существующих не будет.