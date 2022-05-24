В Госдуме денонсировали соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ

Государственная дума приняла закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан государств, являющихся участниками СНГ в сфере пенсионного обеспечения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Утвержденное соглашение включает в себя сохранение пенсионных прав граждан, которые были получены в советское время.

Пенсионное обеспечение граждан государств, участников СНГ, исполняется по законодательству государства, на территории которого они проживают.

Известно, что участниками соглашения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Также в пояснительных материалах добавили, что «сейчас с учетом международной практики ведется работа по заключению новых двусторонних соглашений». Новые соглашения будут заключены, как предполагается, «на принципе пропорциональности».

Соответствующий принцип предусматривает экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина.

Ранее стало известно, что проект о реформе накопительных пенсий могут внести в Госдуму до 31 июля.