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Сделка по приобретению издателем GTA студии Zynga завершена

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Компания Take-Two Interactive завершила сделку по приобретению мобильной студии Zynga за 12,7 миллиардов долларов после того, как акционеры одобрили покупку, сообщает «Ридус».

В среднем 40 миллионов активных пользователей компании, которые в том числе играют в такие популярные продукты, как Words With Friends и Farmville, переходят к Take-Two Interactive, что стало для последней большим шагом в мире мобильных устройств.

Сделка, о которой было объявлено в январе, является вторым по величине приобретением в истории видеоигр, уступая лишь недавнему объявлению о покупке Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов.

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