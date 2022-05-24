Сделка по приобретению издателем GTA студии Zynga завершена

Компания Take-Two Interactive завершила сделку по приобретению мобильной студии Zynga за 12,7 миллиардов долларов после того, как акционеры одобрили покупку, сообщает «Ридус».

В среднем 40 миллионов активных пользователей компании, которые в том числе играют в такие популярные продукты, как Words With Friends и Farmville, переходят к Take-Two Interactive, что стало для последней большим шагом в мире мобильных устройств.

Сделка, о которой было объявлено в январе, является вторым по величине приобретением в истории видеоигр, уступая лишь недавнему объявлению о покупке Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов.