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Акции владельца Snapchat обвалились почти на треть

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«Газета.Ru»

Акции американской компании Snap упали на 30% в ходе электронных торгов по завершении торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже. Об этом сообщает CNBC.

Обвалу акций предшествовало обращение главы Snap Эвана Шпигеля. Он предупредил, что компания не сможет достигнуть целей по выручке и прибыли во втором квартале 2022 года. После этого сообщения акции компании стали терять в цене.

По словам Шпигеля, такая ситуация сложилась из-за более быстрого, чем предполагалось, ухудшения макросреды. Несмотря на больший, чем в 2021 году, рост выручки, темпы этого роста оказались замедленные. Речь идет о прогнозах по росту выручки на 20-25% и прибыли в объеме от $0 до $50 млн.

11 мая CNBC сообщил, что совокупная рыночная капитализация техногигантов сократилась более чем на $1 трлн после рекордного за два десятилетия повышения базовой учетной ставки. Из-за этого котировки по всему американскому фондовому рынку стали падать.

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