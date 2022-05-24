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Доллар опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей впервые с 26 марта 2018 года.

Так, к 10.02 мск курс доллара составил 56,66 руб.

Евро в начале торгов снижался до 58,59 руб.

Накануне курс евро на Мосбирже опускался ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что рубль достиг предела укрепления и дальше он не будет расти относительно доллара и евро. При этом вечером 23 мая западные валюты продолжили падение. «Газета.Ru» узнала у экспертов, что заставляет доллар падать.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщал, что в настоящее время самой выгодной валютой для россиян стал рубль.

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