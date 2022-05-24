Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Ретейлер Apple в России объяснил причину закрытия нескольких магазинов 11:02
Появилось видео наезда «Мисс России» на школьника на пешеходном... 11:02
Блогер-наемник Ли Гын вернется в Южную Корею для лечения от травм 11:01
Reuters: российские танкеры с 62 млн баррелей нефти не могут найти покупателя 10:57
Тренер сборной России Карпин о поляках: и я бы поступил не по-спортивному, чтобы... 10:56
Молдавских силовиков обвинили в теракте в Приднестровье 10:52
Бортпроводника осудят за распитие спиртного вместе с пассажиром 10:48
Александр Маршал рассказал, что украинские власти не пустили его на похороны матери и... 10:48
Джейсон Момоа спас Эмбер Херд от увольнения из «Аквамена 2» 10:48
Клиенты Apple в США вынуждены ждать свои заказы по полгода 10:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Бразилия резко снизит пошлины на импорт продовольствия

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Правительство Бразилии решило снизить на 10% пошлины на импорт почти 6,2 тысячи наименований продукции, в том числе на основные продовольственные товары. В пресс-службе Минэкономики страны уточнили, что такая мера распространяется на продукцию из списка единой товарной номенклатуры МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок, куда помимо Бразилии входят также Аргентина, Парагвай и Уругвай).

«Мера затронет такие товары, как фасоль, мясо, макаронные изделия, печенье, рис, стройматериалы и иная продукция, на которую распространяется единый внешний тариф. В ноябре прошлого года [тариф на] данные товары уже снижался на 10%. Таким образом, с учётом новых мер тариф на импорт более 87% товарной номенклатуры МЕРКОСУР сократится до 0%», — отмечается в заявлении на сайте ведомства, которое цитирует Life.ru.

Пока такая мера вводится до конца 2023 года, и ожидается, что она позволит снизить цену на импортные товары. Так власти рассчитывают «сгладить отрицательные экономические последствия» пандемии ковида и конфликта на Украине, в частности удорожание стоимости жизни наименее обеспеченного населения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть