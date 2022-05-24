Бразилия резко снизит пошлины на импорт продовольствия

Правительство Бразилии решило снизить на 10% пошлины на импорт почти 6,2 тысячи наименований продукции, в том числе на основные продовольственные товары. В пресс-службе Минэкономики страны уточнили, что такая мера распространяется на продукцию из списка единой товарной номенклатуры МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок, куда помимо Бразилии входят также Аргентина, Парагвай и Уругвай).

«Мера затронет такие товары, как фасоль, мясо, макаронные изделия, печенье, рис, стройматериалы и иная продукция, на которую распространяется единый внешний тариф. В ноябре прошлого года [тариф на] данные товары уже снижался на 10%. Таким образом, с учётом новых мер тариф на импорт более 87% товарной номенклатуры МЕРКОСУР сократится до 0%», — отмечается в заявлении на сайте ведомства, которое цитирует Life.ru.

Пока такая мера вводится до конца 2023 года, и ожидается, что она позволит снизить цену на импортные товары. Так власти рассчитывают «сгладить отрицательные экономические последствия» пандемии ковида и конфликта на Украине, в частности удорожание стоимости жизни наименее обеспеченного населения.