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Глава Еврокомиссии заявила о невозможности немедленного запрета российской нефти в ЕС

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Полный и немедленный отказ от российской нефти не принесет Евросоюзу желаемого результата. Так считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ФАН.

Если ЕС введет эмбарго на нефть, то Россия сможет извлечь из этого выгоду, отметила она. Москва разместит это топливо на мировом рынке, в результате чего «цены на него вырастут, и российская сторона получит за нее большую сумму».

Со временем ЕС все же планирует избавиться от российской энергозависимости, добавила фон дер Ляйен. Однако она не уточнила, когда именно это произойдет.

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