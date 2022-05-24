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Аналитик назвал страны, которые пошатнут господство доллара

Аналитик Васильев заявил, что цифровые валюты России и Китая пошатнут господство доллара

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Pexels

Заморозка валютных резервов России существенно снизила доверие к доллару, евро и другим резервным валютам. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он указал, что США давно грозились отключить «неугодных» от долларовой системы, в связи с чем РФ, Китай и некоторые другие страны опередили Федрезерв и Европейский Центробанк в экспериментах с национальными цифровыми валютами.

Как отметил эксперт, Китай является лидером по внедрению своей цифровой валюты.

«Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 млн человек или десятую часть населения КНР», — сказал он.

В 2022 году тестирование платформы цифрового рубля началось и в ряде российских банков. Позже Центробанк собирается представить дорожную карту по внедрению новой валюты. Согласно прогнозам Васильева, в будущем Россия и Китай сделают национальные цифровые валюты массовым явлением, следствием чего станет значительное уменьшение влияния доллара.

«Уменьшение влияния доллара будет происходить постепенно и переход от долларо-центричной системы, вероятно, займет от нескольких лет до десяти лет. Можно ожидать, что существенно возрастет глобальная роль юаня и региональных валют, таких как российский рубль, индийская рупия», — добавил он.

Ранее обозреватель издания Jacobin Бранко Марцетич выразил мнение, что беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении РФ может привести к подрыву мирового господства доллара.

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