Западу пока не удается сломить российскую экономику — Москва «явно была хорошо подготовлена ​​к экономической войне», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По данным издания, решающую роль играет торговля сырьевыми товарами, а также нефти и газа, а также «выдающееся достижение» — решение России продавать энергоресурсы за свою валюту. При этом, отмечает автор, курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения.

Кроме того, автор объяснил, как «Швейцария помогает России» — значительная часть доля российскими энергоресурсами проходит через нее. Через Швейцарию проходят только деньги, а не сырье, полагают журналисты. .

Также к устойчивости России к санкциям привела неверная оценка Западом возможности рецессии экономики РФ.

Ранее в США рассказали, как санкции против России отразятся на американских фермерах.