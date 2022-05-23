Домклик от Сбера запустил функционал для оценки загородной недвижимости для ипотеки

Домклик от Сбера запустил новый функционал в сервисе оценки недвижимости для ипотечной сделки – оценку земельного участка и дома с земельным участком, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают аналитики Домклик, в мае 2022 года объем предложения в этих сегментах загородной недвижимости на Домклик увеличился на 13,5% по сравнению с началом года (с 443 162 до 503 188 лотов) и более чем на 32% по сравнению с маем 2021 года.

«Отчет оформляется быстро и безопасно онлайн на Домклик — средний срок подготовки отчета составляет до трех дней. У Домклик более трех тысяч аккредитованных партнеров по всей России — при этом клиент получает документ дистанционно, онлайн, экономя таким образом свое время. Уверены, что новая услуга будет пользоваться популярностью — спрос на загородные дома и участки демонстрирует характерный для начала сезона рост», — рассказал управляющий директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Теперь заемщик сможет заказать оценку через менеджера банка или самостоятельно в личном кабинете онлайн. Для этого необходимо зайти во вкладку «Услуги» на сайте сервиса Домклик в раздел «Оценка недвижимости для ипотеки», нажать кнопку «Заказать отчет» и заполнить короткую анкету.

Сейчас оценка объектов загородной недвижимости включает в себя несколько ипотечных программ - «Господдержка», «Готовое жилье» и «Загородная недвижимость». После оплаты услуги с клиентом свяжется представитель оценочной компании для согласования удобного времени для встречи. Специалист приедет на объект, осмотрит его и сделает фото, а после — подготовит отчет об оценке недвижимости и направит его в банк.