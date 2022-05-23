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Reuters: четыре страны попросили ЕС об отправке конфискованных активов РФ на Украину

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Yves Herman/Reuters

Латвия, Литва, Эстония и Словакия призывают к конфискации российских активов, замороженных Европейским союзом, и направлении их на финансирование восстановления Украины после боевых действий, пишет Reuters со ссылкой на совместное письмо этих стран, подготовленное для министров финансов стран ЕС.

Как говорится в тексте письма, значительная часть расходов на восстановление Украины и компенсации семьям погибших должна быть покрыта Россией. Страны отметили, что ЕС и страны-единомышленники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, а также около $300 млрд резервов Центрального Банка, и призвали ввести против РФ новые санкции.

Латвия, Литва, Эстония и Словакия высказались за поиск «законных путей максимального использования» российских ресурсов для помощи Украине в боевых действиях и ее восстановления.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заморозку активов Центробанка РФ на Западе воровством.

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