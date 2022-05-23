Европейский Союз (ЕС) не сможет одобрить нефтяное эмбарго против России из-за Венгрии, которая выступает против этой меры. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам источника, Венгрии необходимо более $810 млн на модернизацию нефтяной промышленности. Кроме того, на это необходимо много времени. Поэтому некоторые страны ЕС предложили исключить нефть из нового санкционного пакета. Однако некоторые участники ЕС полагают, что эмбарго на российскую нефть можно ввести и без Венгрии.

Другой источник агентства указал, что какие-то послабления по поводу нефти вызывают опасения у Еврокомиссии (ЕК). Кроме того, такие исключения могут ослабить новый санкционный пакет, так как другие страны также могут захотеть внести свои исключения.

Ранее в понедельник вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не против введения европейского эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии. По его словам, ФРГ поддержит соответствующее предложение, если оно поступит от руководства ЕК.