Лукашенко: Запад недооценил санкции против России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад недооценил санкционные меры против Москвы и Минска. Об этом он сказал на встрече с главой Росси Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

По словам белорусского президента, введенные против РФ санкции ударили по самим западным странам.

Также Лукашенко отметил, что рестрикции в отношении Белоруссии и России подтолкнули к тому, чтобы в Минске и Москве стали более интенсивно заниматься экономикой.

Встреча политиков проходит в Сочи в резиденции российского главы государства Бочаров ручей.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что антироссийские санкции Запада создают уникальные возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке РФ.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции против России эффективны «только на бумаге», на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду.