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В Минэке оценили долю подсанкционного российского экспорта в 20%

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Eugene Hoshiko/AP

Запреты и количественные ограничения западных стран коснулись примерно 20% российского экспорта. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо министра экономического развития Максима Решетникова главе партии КПРФ Геннадию Зюганову.

«Непосредственно запреты и иные количественные ограничения затрагивают порядка 20% российского экспорта. Основная проблема с осуществлением поставок лежит в плоскости ограничений на перевозки и платежи», — отметил в письме Решетников.

В Минэке добавили, что торговля со странами «большой семерки» (G7) составляет 25% от общего объема внешней торговли России, из которых 22% совокупного экспорта и 28% импорта. При этом за 2021 год весь товарный экспорт составил $493 млрд. Товарооборот со странами, которые не поддержали санкции за прошлый год составил $356 млрд, из которых $214 млрд пришлось на экспорт.

В ведомстве посчитали, что доля дружественных стран в товарообороте будет расти из-за постепенной переориентации товарных потоков из государств, которые ввели антироссийские санкции.

22 мая Решетников по итогам первого дня встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что антироссийские санкции могут помочь увеличить товарооборот с Таиландом до $10 млрд.

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