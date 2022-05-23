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Гендиректор McDonald's в России ответил на слухи о новом названии сети ресторанов

Гендиректор McDonald's в РФ: желтую букву «M» не будут сохранять в новом бренде ресторанов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев заявил, что фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны сети. Об этом сообщает ТАСС.

«Сохранение желтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака», — сказал он.

Пароев добавил, что вывески будут демонтированы, так как «новое предприятие не может работать под старым брендом».

Говоря о новом названии McDonald's, глава компании уточнил, что переименование в Mc «даже не рассматривается».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, в России ресторан McDonald's может сменить название на Mc. Также утверждалось, что фирменная буква «M» на вывесках может сохраниться в нынешнем виде.

19 мая стало известно, что компания McDonald's, которая официально приостановила работу в России 14 марта, продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору.

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