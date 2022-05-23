Доля заметивших рост цен на товары и услуги россиян достигла 77%

Около 80% россиян заметили быстрый рост цен на товары и услуги за прошедший месяц. Об этом сообщается на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Большинство россиян (77%) заметили за последний месяц значительный рост цен на продукты, товары и услуги. При этом 12% опрошенных россиян посчитали, что цены росли также, как и раньше, отметили в публикации.

Всего 3% респондентов указали на то, что рост цен на товары и услуги замедлился. Столько же заявили о том, что ситуация никак не поменялась, и цены остались прежними. 1% указал на то, что цены вообще пошли вниз.

Среди опрошенных 20% посчитали, что цены продолжат расти еще быстрее. 32% заявили о росте цен в стандартном темпе. На замедление роста цен на товары и услуги понадеялись около 14% опрошенных. Столько же отметили, что цены меняться уже не будут.

17 мая РБК, ссылаясь на исследование строительной компании Pridex написал, что цена сантехники в России в период с февраля по апрель выросла по отдельным позициям на 70%.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года цены на смесители, раковины, унитазы и инсталляции класса эконом подорожали на 20-70%. Подобные позиции премиум класса поднялись в цене на 5-25%.