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Центробанк РФ опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания укрепления рубля

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный Банк России опроверг информацию о покупке валюты у других участников рынка с целью добиться сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Регулятор заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что Центробанк начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, добиваясь сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.

Курс российской валюты после снижения в феврале начал укрепляться в связи с принятыми мерами валютного контроля, а также обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

В пятницу, 20 мая, курс доллара опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года. Минимальное значение американской валюты составило 61,2500 руб.

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