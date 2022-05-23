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Польша разорвала соглашение на поставку газа из России

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Global Look Press

Власти Польши расторгают соглашение на поставку российского газа, заявил уполномоченный правительства страны по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское радио.

На основании соглашения, действующего до конца текущего года, Польша имеет право на получение из РФ до 10 млн кубометров газа в год. Правительство Польши приняло решение не продлевать данное соглашение.

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», — объяснил Наимский.

Договор между Варшавой и Москвой действовал почти 30 лет, начиная с 1993 года.

Ранее в Италии подтвердили планы по отказу от газа из России в 2024 году.

Также известно, что Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самым дешевым газом для граждан.

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