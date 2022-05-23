Байден заявил о запуске новой экономической инициативы в АТР

Президент США Джо Байден заявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР — Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), передает RT.

«Мы запускаем IPEF, который нацелен на совместную работу с нашими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе с целью обеспечения конкурентоспособности в XXI веке», — передаёт слова Байдена с совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой РИА «Новости».

По мнению американской стороны, IPEF — это новая экономическая договорённость, которая призвана решать ряд совместных задач: устанавливать правила цифровой экономики, а также обеспечивать устойчивые цепочки поставок.