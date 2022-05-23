Хорватский депутат ЕП призвал ввести санкции против США и Саудовской Аравии

Депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента призвал ввести санкции в отношении США и Саудовской Аравии из-за участия этих стран в военных конфликтах, передает RT.

По его словам, действительно борясь за мир, ЕС следовало бы незамедлительно ввести ограничительные меры против Саудовской Аравии из-за разжигания войны в Йемене.

«Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может, и в мире, за последние десятилетия», — приводит РИА «Новости» его слова.