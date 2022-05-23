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Мединский заявил о попытках Запада политически и финансово закабалить Украину

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Страны Запада пытаются закабалить Украину, связав её политическими и финансовыми обязательствами.

Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

«Закабалить Украину, связать её максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию», — заявил он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По словам Мединского, в Киеве прекрасно понимают цену помощи, которую Украине оказывают западные страны.

«Просто власти исходят из того, что расплачиваться будут не они, а следующие поколения», — цитирует Мединского RT.

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