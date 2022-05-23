Глава МИД Мали назвал последствием санкций паралич мировой экономики

Санкции Запада, направленные против России, парализовали мировую экономику. Последствия антироссийских рестрикций уже нанесли вред бедным странам и будут в дальнейшем ухудшать ситуацию в мире, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.

«Сейчас мы только начали оценку всей ситуации [вызванной введением санкций против России]. Но уже можно отметить, что цены на все продукты выросли... Возникает очень много сложностей, очень много проблем», - цитирует министра газета «Известия».

«Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения», — предупредил Диоп в беседе с «РИА Новости».

Глава малийской дипломатии опасается, что из-за санкций в мире может пострадать больше людей, чем из-за терроризма.