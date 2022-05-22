В Польше призвали Норвегию делиться с Киевом «гигантской прибылью» от повышения цен на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться, в частности с Украиной, сверхприбылью, которую она недавно получила в результате повышения цен на нефть и газ, сообщает Bloomberg.

«Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это отвратительно», — возмутился он.

Моравецкий также сказал, что зависящая от угля Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, отказавшись от поставок нефти и газа из России и арабских стран. Ожидается, что в этом году Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки российского топлива, которые были прекращены из-за отказа Варшавы платить в рублях.

По данным агентства, прибыль польской государственной компании PGNiG более чем удвоилась в первом квартале по сравнению с годом ранее, составив 9,6 млрд злотых ($2,19 млрд). Рост прибыли был в основном обеспечен ее норвежским подразделением, на долю которого пришлась почти половина этого показателя, с прибылью от резкого роста цен на нефть и газ.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с «недружественными» странами в рубли. Согласно документу, покупатели российского газа обязаны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке для оплаты поставок с 1 апреля. Польша отказалась платить за российский газ рублями.