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Финансист допустил укрепление рубля до показателей 2015 года

Финансист Антонов допустил снижение курсов доллара и евро до уровней 2015 года

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что к началу лета доллар и евро по отношению к рублю могут опуститься до значений 2015 года.

»Банк России постепенно ослабляет контроль за движением капитала, но не отменяет все ограничения, а рубль получает поддержку из-за нарушения баланса между спросом и предложением, который вызвали антироссийские санкции и сбой поставок импорта. Дополнительную поддержку рубль получает от высоких цен на нефть, а также оплаты газа в рублях», — сказал он «Российской газете».

Эксперт уточнил, что спрос на российские энергоресурсы сохраняется, поэтому иностранная валюта продолжает поступать на Мосбиржу, увеличивая предложение и поддержку рублю. В настоящее время баррель нефти марки Brent стоит $111, а Urals — $86,70. При этом в бюджете России средняя цена на нефть Urals установлена на уровне $44,20.

Также Антонов отметил, что в последний день торгов на этой неделе курс доллара опускался до 57,07 руб, курс евро — до 59,02 руб. Если Банк России не будет вмешиваться в текущую ситуацию, то рубль продолжит опускаться.

По мнению финансиста, к началу лета доллар сможет стоить 50 руб., а евро — 53 руб. Последний раз такие показатели были весной 2015 года.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рубль стал самой выгодной валютой.

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