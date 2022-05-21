Слуцкий назвал предложение Минюста Латвии об изъятии российских активов беспределом

Глава фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предложение

министра юстиции Латвии Яниса Борданса компенсировать ущерб, нанесенный его стране в ходе «советской оккупации», за счет замороженных за рубежом российских активов.

«По его словам, латвийское общество уже более 80 лет ждет «исторической справедливости», а в сегодняшнем отставании страны виновен Советский Союз… В приличном обществе подобная «историческая справедливость» называется грабежом и беспределом», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что неясно, каким образом в Риге будут оценивать ущерб от «советской оккупации», например, будут ли учитываться построенные при СССР жилые дома, инфраструктура и заводы.

По мнению депутата, Запад ищет «любые предлоги для разворовывания российских активов».

Накануне Борданс заявил, что отставание Латвии в экономическом, гуманитарном и демографическом развитии от стран Западной Европы случилось «в результате преступлений Советского Союза». Он добавил, что Минюст страны оценивает возможность разработки закона, который позволит возместить ущерб Латвии, причиненный «советской оккупацией».

До этого сообщалось, что латыши потребовали освобождения страны от «советского наследия»