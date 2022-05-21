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В Венгрии объяснили свою зависимость от российской нефти

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны отсутствуют реальные альтернативные источники получения нефти и нефтепродуктов в случае введения эмбарго на российскую нефть, сообщает телеканал Fox News.

«Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику», — заявил Сийярто.

Он прогнозирует смерть венгерской экономики без российской нефти.

«Для того, чтобы технологически трансформировать процесс переработки и иметь возможность перерабатывать нефть не из России, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро <...> Еврокомиссия уже предложила шесть пакетов санкций (против РФ - ИФ), пять из них поддержали все, в том числе Венгрия. Теперь же шестой пакет создает для нас огромные проблемы», — заявил Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки российской нефти.

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