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Канада выдаст Украине еще более $195 млн в кредит

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Lars Hagberg/Reuters

Глава канадского министерства финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд сообщила, что Канада выделит Украине еще один кредит на сумму 250 млн канадских долларов ($195,1 млн), пишет ТАСС.

«Вместе с предыдущей финансовой поддержкой этот кредит доводит финансовые обязательства Канады перед Украиной до 1,87 млрд канадских долларов ($1,46 млрд) в этом году», — сказала вице-премьер Канады.

Отмечается, что эти деньги передадут через Международный валютный фонд (МВФ). Решение приняли по итогам совещания Фриланд с главами финансовых ведомств и глав Центробанков «Большой семерки» (G7), которое прошло в немецком городе Бонна.

Ранее 20 мая глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что министры финансов стран G7 обсудили тему конфискации российского государственного имущества, но не пришли ни к каким решениям или конкретике.

По мнению Линднера, вопрос может касаться именно имущества государства, а не собственности частных лиц. Он подчеркнул, что дискуссия на эту тему «еще не закончена, она только началась».

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