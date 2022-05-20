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Минпромторг предложил россиянам придумать название для бывшего McDonald's

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Минпромторг России в своем Telegram-канале предложил подписчикам придумать новое название для сети ресторанов быстрого питания McDonald's, которую выкупил российский бизнесмен.

«Как будет называться новая сеть? Название для российского фастфуда еще не придумано. И мы с радостью послушаем ваши предложения! Напишите в комментариях свои версии!» — говорится в публикации.

В министерстве пояснили, что самые креативные и интересные варианты передадут новому российскому собственнику.

Позже в Минпромторге сообщили, что сбор предложений окончен и они собрали больше полутора тысяч комментариев.

Накануне стало известно, что компания McDonald's, которая официально приостановила работу в России 14 марта, продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору. Он будет управлять сетью ресторанов под новым брендом. В настоящее время Говор владеет компанией «ГиД» и управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Ранее статс-секретарь — замглавы Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что российский McDonald's, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд.

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