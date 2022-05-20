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Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся утром 21 мая

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Gleb Garanich/Reuters

Финляндия прекратит импортировать российский газ 21 мая в 7:00 утра по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщает пресс-служба финской государственной газовой компании Gasum на своем сайте.

«»Газпром экспорт» днем 20 мая уведомил Gasum, что подача природного газа в Финляндию в соответствии с договором компании Gasum о поставках будет прекращена в субботу, 21 мая, в 7:00», — сказано в заявлении.

Компания Gasum появилась в 1994 году в финском городе Эспоо. Предприятие импортирует и экспортирует природный газ. В распоряжении компании 17 заводов по переработке биогаза в Финляндии и Швеции.

18 мая Gasum заявила, что Россия может прекратить импорт природного газа на этой неделе. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «газетной уткой» информацию о прекращении поставок газа в Финляндию.

За день до заявления компании сообщалось, что Gasum не захотела выполнять требование «Газпрома» платить за российский газ рублями. «Газпром экспорт» и Gasum в декабре 2015 года продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года.

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