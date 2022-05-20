Медведев считает, что санкции против России могут действовать десятилетиями

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что введенные против РФ санкции, вероятно, будут действовать очень долго. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что введенные санкции будут действовать, очевидно, очень долго. И это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе в советские годы. То есть это десятилетия», — сказал он на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России пережила первый шок от введенных санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.