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В Еврокомиссии заявили, что оплачивать поставки российского газа в рублях ненормально

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что оплачивать поставки российского природного газа в рублях «ненормально» и компании на территории Европы должны расплачиваться за топливо из России исключительно в евро. Об этом Тиммерманс сказал журналистам телерадиовещательной компании Эстонии ERR.

«Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли», — сказал вице-президент ЕК, находясь с визитом в Эстонии.

Тиммерманс отметил, что в последнее время несколько крупных европейских газовых предприятий согласились на условия Москвы по части оплаты поставок топлива в рублях.

Вице-президент ЕК добавил, что Банк России находится под санкциями, а власти страны пытаются удержать его на плаву иностранной валютой. Однако это не разрешено санкциями.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему было принято решение об оплате газа в рублях. По его словам, в мире сейчас происходит безумство санкционных увлечений.

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