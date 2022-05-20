Страны G7 задумали установить ценовой порог на российскую нефть

Cтраны Группы семи (G7) обсуждают создание специального картеля, целью которого станет установление ценового порога на российскую нефть, передает Bloomberg, ссылаясь на главу Минфина США Джанет Йеллен.

Агентство отмечает, что создание картеля покупателей для обеспечения установленной цены на российскую нефть могло бы минимизировать доходы РФ.

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — заявила Йеллен.

По данным источников Bloomberg, лидеры стран Евросоюза, которые в конце мая соберутся в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине, также поддержат ограничение цен на российскую нефть. При этом другой источник указал, что реализация такого плана еще далека от его воплощения в жизнь.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх говорил, что Соединенные Штаты и из союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию каких-либо доходов от экспорта нефти и газа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.