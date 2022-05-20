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Михельсон подсказал студентам, как в перспективе зарабатывать миллион долларов

Миллиардер Михельсон посоветовал учиться на инженера и зарабатывать до миллиона долларов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава крупнейшей в России нефтегазовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон а просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» посоветовал абитуриентам при выборе специальности обратить внимание на инженерную сферу, передает РИА «Новости».

Он объяснил, что к настоящему моменту так и не появилось компании, которая может делать EPC-контракты, то есть «выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями». По его словам, топовые инженеры в отрасли сжижения природного газа могут получать зарплату до миллиона долларов.

«Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, вот как «Ямал СПГ», заработки самых-самых топовых... <...> Ну ... от полумиллиона долларов до миллиона», — сказал Михельсон.

Ранее Forbes обновил список самых богатых граждан России.

Из нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index следует, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России уменьшилось с начала 2022 года на $45,484 млрд.

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