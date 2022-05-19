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«Газпром нефть» сообщила, что перенаправляет нефть с рынка Европы, в том числе в Азию

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Charlie Riedel/AP

Российская компания «Газпром нефть» перенаправляет свое сырье на рынки развивающихся стран, в том числе в Азию. Об этом в ходе марафона «Новые горизонты» общества «Знание» заявил гендиректор компании Александр Дюков, пишет ТАСС.

Дюков также отметил, что считает азиатский рынок наиболее перспективным.

«Все мы знаем, что рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, и в этой связи рынок Азии, скажем так, является наиболее перспективным. В том числе и туда мы перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», — сказал он.

Глава «Газпром нефти» отметил, что компания работает без сбоев вопреки давлению от ограничительных мер, которые ввели ранее страны Европы и США.

Дюков добавил, что вероятное эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен на энергоносители и вызовет перебои в поставках моторного топлива. Также он считает, что отказ от нефти из России приведет к отключению электроэнергии в Европе.

Ранее 19 мая New York Times написало, что американские власти изучают возможность введения мер для лишения России нефтяных доходов.

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