Польский магазин Reserved объявил, что возобновит работу в РФ

В ближайшие выходные возобновится работа магазинов брендов Reserved и House от польской компании LPP, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

Такое решение было принято по достижении соглашения головного офиса компании в Гданьске с китайским консорциумом, которому LPP продал российское подразделение. Однако новые владельцы получат право на продажу товаров филиала в РФ, но не смогут использовать товарные знаки и бренды LPP.

«Московский офис уточняет, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании», — уточняется в сообщении.

Ранее польский ритейлер и производитель одежды LPP Group закрыл в РФ свои магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

До этого испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другими, прекратила торговлю в России в начале марта, закрыв все торговые точки и онлайн-магазин.

Также о временном закрытии бутиков объявили конгломерат LVMH, представляющий, в частности, модные дома Louis Vuitton, Loro Piana, Fendi, Givenchy и Dior, а также бренды Chanel и Hermes.