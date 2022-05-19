Кремль назвал воровством арест активов России и Белоруссии на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством арест активов России и Белоруссии на Украине.

«Какая тут может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств — линии на фактически воровство чужих активов», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва относятся к действиям Киева отрицательно и будет с ними бороться, отстаивать свои активы.

Ранее стало известно, что власти Украины арестовали активы России и Белоруссии на общую сумму более $1 млрд.

18 мая сообщалось, что прокуратура Киева арестовала корпоративные счета импортера белорусской техники «МАЗ», а также конфисковала партию грузовых автомобилей.