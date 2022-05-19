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Орешкин анонсировал принятие решений по индексации соцвыплат на следующей неделе

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Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе провести госсовет по социальной политике, где будут приняты решения по индексации соцвыплат. Об этом сообщил помощник главы государства Максим Орешкин, передает РИА «Новости».

«На следующей неделе глава государства проведет госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии», — сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

В конце апреля Путин заявил, что решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат бюджетников будут приняты в ближайшее время.

До этого в Госдуме объясняли, от чего будет зависеть размер повышения пенсий и пособий.

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