Нефтяники попросили поднять норматив сжигания газа до 30% из-за санкций

Нефтяные компании России попросили увеличить с 5% до 30% норматив сжигания попутного газа без штрафов из-за невозможности его куда-либо деть ввиду санкций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на обращение руководителя РСПП Александра Шохина от 16 мая к главе Минприроды Александру Козлову.

В обращении указывалось, что попутный нефтяной газ (ПНГ) служит сырьем для производства сжиженных углеводородных газов, но их экспорт прекратился из-за спецоперации на Украине и антироссийских санкций Запада. Поэтому объемы ПНГ были перераспределены по внутреннему рынку, что отрицательно повлияло на баланс рынка. В связи с этим цены сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизились. Поэтому во избежание штрафных санкций в отношении нефтяных компаний, необходимо увеличить норматив сжигания ПНГ до 30% до конца 2022 года.

Источник издания отметил, что превышение ПНГ будет рассматриваться в индивидуальном порядке, а размер сжигания должен быть обоснован. Такой подход должен стимулировать нефтяные компании сжигать меньше ПНГ.

Аналитики посчитали, что в 2021 году было сожжено 22 млрд кубометров ПНГ. Этот показатель не менялся уже девять лет. Теперь же в связи с массовыми ограничениями экспортных продаж увеличение нормы сжигания кажется обоснованным решением. Однако норматив должен прорабатываться в зависимости от месторождений.

18 мая глава Европейкой комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимы дополнительные €300 млрд и уменьшение потребления энергии на 13%, чтобы получить независимость от российских энергоресурсов к 2027 году. По словам главы ЕК, энергосбережение наилучшим образом может помочь преодолеть энергокризис.