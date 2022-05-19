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В Госдуме обсуждают возможность отказа от Парижского соглашения по климату

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Госдуме предложили отказаться от участия России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на отчет по итогам заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

«В условиях санкций отечественную промышленность целесообразно освободить от потерявших актуальность международных обязательств», — отметил зампредседателя комитета Георгий Арапов.

По его словам, даже во время принятия Парижского соглашения и Киотского протокола обсуждалась их целесообразность. Например, против них выступала отечественная промышленность, а также различные партии. Теперь же непонятно зачем они нужны, если Россия сама может заниматься экологией.

Он добавил, что Парижское соглашение за несколько лет так ни на что ни повлияло. То есть изменений в законодательстве или защиты экологических инициатив не было.

Согласно Парижскому соглашению, уровень выбросов парниковых газов в России к 2030 году должен быть не выше 70% от значений 1990 года. При этом к 2018 году Россия достигла 52%.

В конце апреля «Известия», ссылаясь на протокол заседания комиссии Госсовета РФ по экологии написали, что в России могут в четыре–пять раз снизить тарифы за промышленные выбросы. Власти обсуждают смягчение экологических требований к российским предприятиям, чтобы поддержать бизнес на фоне антироссийских санкций.

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