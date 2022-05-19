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Американские индексы показали худшее падение с июня 2020 года

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Lucas Jackson/Reuters

Индексы крупнейших американских компаний показали сильнейшее падение с июня 2020 года, упав в среднем на 3,6-4,7%, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Инфляция затрагивает каждый аспект финансовых отчетов, будь то транспортная составляющая или перебои в цепочках поставок. Потребители больше не покупают те дорогие товары, которые они обычно покупали. Все это отражается в отчетностях», — пояснил президент и основатель NEIRG Wealth Management Ник Джакумакис.

Индекс Dow Jones Transportation Average за день снизился на 7,4%, кроме того в стоимости потеряли акции большинство из 20 крупнейших транспортных компаний, например, Old Dominion Freight Line Inc. (SPB: ODFL) — на 13%, Avis Budget Group Inc. — на 12,5% и J.B. Hunt Transport Services (SPB: JBHT) — на 9%.

Target Corp. (SPB: TGT) упала почти на 25%, Walmart Inc. (SPB: WMT) — на 6,8% после снижения на 11,4% во вторник. Вслед за ними падение показали и другие крупные ритейлеры США.

Ранее годовая инфляция в Британии ускорилась до 9% и достигла максимума за 40 лет.

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