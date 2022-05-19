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На Украине заявили о критической ситуации с будущим урожаем

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pexels.com

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что урожай в 2022 году будет в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС.

«В этом году мы ожидаем, что урожаи составят 50% от прошлогодних значений», — заявил Сольский на министерской конференции по продовольственной безопасности, которую организовали представители США.

Он указал, что следующая посевная озимыми находится под критической угрозой.

«На самом деле судьба трех урожаев будет на кону этим летом <...> Готовы ли мы платить 500, 600, 700 долларов за тонну? Ситуация критическая для стран Азии и Африки, которые импортировали злаковые в основном из Украины», — заявил Сольский.

Он считает, что цены на пшеницу действительно могут вырасти до $700 за тонну.

Ранее бывший сотрудник одесской морской гавани на условиях анонимности сообщил, что Одессу готовят к вывозу пшеницы в Европу, несмотря на угрозу голода на Украине.

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