Индия предложила Мордовии организовать совместную работу по производству кабеля

Крупный производитель кабелей из Мордовии «ЭМ-кабель» получил предложение от Индии по запуску совместного производства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексея Грибанова.

В ходе визита в Нью-Дели Грибанов рассказал журналистам, что новое предприятие предлагают открыть на территории южноазиатской республики. Предложение поступило по результатам ряда встреч с промышленниками из разных индийских штатов.

«Мы обсуждали поставки кабеля на рынок Индии, но партнеры предложили нам создать совместное предприятие, потому что из-за логистических сложностей, связанных с загрузкой уже существующих портов и из-за того, что доставка получается дорогой из-за низкой маржинальности кабелей, создание СП выгоднее», — сказал министр.

Ранее 18 мая агентство Reuters со ссылкой на данные о перемещении нефтяных танкеров сообщило, что Россия в апреле заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков нефти в Индию. Страна достигла рекордных 6% в индийском импорте, что составляет 277 тыс. баррелей в сутки.