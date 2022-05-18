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Мишустин: максимальный размер кредита по льготной ипотеке увеличится до 30 млн рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки до 30 и 15 млн рублей соответственно. Об этом он сказал на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций, передает «Интерфакс».

Сейчас действует льготная ипотека для покупки жилья в новостройке, земельного участка или строительства собственного дома в 9% и на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Ленинградской области, в остальных регионах России — до 6 млн рублей.

Премьер уточнил, что программа будет действовать до конца 2022 года.

Ранее агентство РИА «Новости» сообщало, что рост стоимости ипотечных кредитов и падение доходов россиян могут привести к увеличению среднего срока погашения ипотеки как минимум в два раза.

17 мая РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщил, что в апреле текущего года банки России одобрили соотечественникам 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей. Согласно информации издания, по сравнению с мартом 2022 года объем выданной ипотеки упал почти в четыре раза. Месяцем ранее банки РФ выдали ипотечные ссуды на 529,3 млрд рублей.

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