Инфляция в Москве замедлилась в сравнении с февралем и составила в апреле 1,6%

Рост цен в Москве в апреле 2022 года немного замедлился и составил 1,6%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столичного правительства.

Пресс-служба ведомства отмечает, что по сравнению с февралем 2022 года апрельская инфляция в Москве оказалась ниже на 0,1%.

«Инфляция в Москве в апреле 2022 года замедлилась до 1,6%, что ниже, чем в феврале, когда этот показатель составлял 1,7%», — сказали в ведомстве, ссылаясь на слова Владимира Ефимова, заместителя мэра, который возглавляет этот комплекс.

Инфляция в мае тоже замедляется. За первые 13 дней текущего месяца рост цен в Москве составил 0,3%. Тогда как с 1 по 13 апреля показатель был равен 0,7%.

В мэрии отмечают, что инфляция замедляется, в том числе из-за уменьшения цен на овощи.

Ранее 18 мая представитель Минэкономразвития сообщил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 17,5%. При этом, по прогнозам экономического ведомства, в 2023 году показатель замедлится до 6,1%.